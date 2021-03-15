Тверским аграриям направят 95 млн рублей госсубсидий на покупку новых тракторов

В регионе готовятся к посевной. Фото: ПТО

В Тверской области идет подготовка к посевным работам. Регион выделит аграриям на их проведение около 285 млн рублей господдержки. Из них 95 млн рублей предусмотрено на обновление парка сельскохозяйственных машин.

Как сообщает областное правительство, в итоге при помощи в виде региональных субсидий аграрии Верхневолжья смогут закупить порядка 182 единиц сельхозтехники.

Задачи максимально эффективно помочь тверским агропредприятиям при посевной поставил перед региональным минсельхозом губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства в феврале этого года.

- Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач - оперативно и своевременно довести весь объем господдержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки, - подчеркнул тогда Игорь Руденя.