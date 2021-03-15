Трактир «Каша» появился в Кашине после приезда шеф-повара Ивлева в Тверскую область

В Тверской области побывал Шеф Всея России. Фото: принтскрин программы «На ножах».

В эфир вышла передача шеф-повара, ресторатора и шоумена Константин Ивлева, посвященная гастрономической культуре в городе Кашин. Помогая одному из заведений райцентра обновиться, приглашенный специалист предложил сменить название на «Каша». В этом выборе он отталкивался от названия города.

В ресторане, которому проект Константина Ивлева давал ценные советы, поменялся дизайн. А все меню сделали на основе круп, можно сказать даже сказать, проще – каши.

Каша – гордость наша! Фото: принтскрин программы «На ножах».

Проделанной работой и Константин Витальевич, и принимающая сторона остались довольны. Главное, чтобы заданную планку в новоиспеченном трактире сохраняли. На преображение интерьера и меню ушло 300 тысяч рублей.

Напомним, съемки в Кашине, а также Калязине, проходили в конце января 2021 года. Для съемок приглашали массовку из местных жителей. Ролик про Калязин будет доступен на сайте телеканала 17 марта.