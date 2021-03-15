Вадим Сивицкий стал главой Бельского района Тверской области

Вадим Сивицкий избран главой Бельского района Фото: ТИА

15 марта на заседании Собрания депутатов Бельского района новым главой муниципального образования был избран Вадим Сивицкий. Он сменил на посту Александра Титова.

Вадим Сивицкий имет два высших образования: окончил Пермское высшее военное командное училище МВД СССР, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Член правления Тверского регионального отделения Союза десантников России. Награжден орденом Мужества, медалью "За отвагу", имеет благодарности и ведомственные награды.

Работал на руководящих должностях в администрации Твери с 2014 года.