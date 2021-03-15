Медики Кашинской и Кимрской ЦРБ Тверской области получили благодарности от митрополита Амвросия

Работникам больниц передали благодарности от митрополита за их самоотверженный труд на передовой борьбы с коронавирусом. Фото: tvereparhia.ru

10 марта в Кашинской центральной районной больнице наградили медиков, трудящихся на передовой борьбы с коронавирусом. Им вручили благодарности от митрополита Тверского и Кашинского Амвросия.

Владыка отметил жертвенный труд медиков по спасению жизни и здоровья людей, а также их огромный вклад в борьбу с опасной инфекцией.

Благодарности от митрополита вручал благочинный Кашинского округа протоиерей Александр Рычков.

«В сложившейся ситуации нам остаётся проявлять терпение и делать своё дело, зная, что оно высокое и благородное. Труд врача не зря называется служением. Желаю вам умножения сил в вашем служении», – цитирует слова отца Александра сайт Тверской епархии.

В начале марта главный врач Кимрской центральной районной больницы Сергей Сидоренко и священник кимрской Вознесенской церкви Олег Маскинский также вручили благодарности от митрополита сотрудникам Кимрской ЦРБ.