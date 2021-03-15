Директора питейного заведения оштрафовали за продажу алкоголя в жилом доме в Твери

Директора питейного заведения оштрафовали за продажу алкоголя в жилом доме Фото: Евгения ГУСЕВА

В прокуратуру обратились жильцы дома №7 корпус 1 на улице Громова в Тверии пожаловались на нарушение общественного порядка в связи с деятельностью в указанном жилом доме "питейного заведения", осуществляющего продажу алкоголя.

В ходе проведенной проверки установлено, что предприниматель осуществляет продажу алкогольной продукции с нарушением требований и правил розничной продажи алкоголя.

На основании постановлений прокуратуры Пролетарского района Твери юрлицо и директор общества привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму 76 000 рублей.

Постановления вступили в законную силу.