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Общество15 марта 2021 18:16

Семьи Тверской области реализовали средства материнского капитала на сумму 22 миллиарда рублей

Полностью или частично успели распорядиться его средствами 65174 семей
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Программа по государственной поддержке семей с детьми в Тверской области работает с 2007 года.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

22 миллиарда рублей - общая сумма средств материнского капитала, которую уже реализовали семьи Тверской области. Статистикой поделилось региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Программа по государственной поддержке семей с детьми в Тверской области работает с 2007 года. К настоящему моменту в регионе выдано более 87 тысяч государственных сертификатов на маткапитал.

Полностью или частично успели распорядиться его средствами 65174 семей. Получается, что в среднем одна семья использовала 337558 рублей материнского капитала. Большинство (55 тысяч семей) потратили средства на улучшение жилищных условий, израсходовав на это, в целом, около 21 миллиарда рублей.

Напомним, размер материнского капитала на первого ребёнка с 2021 года составляет 483 881,83 рубля. Семьям, у которых второй ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2021 года, положено 639 431,83 рубля.