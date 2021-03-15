Школьники Твери встретились с писательницей Гайдой Лагздынь Фото: администрация Твери

15 марта в школе №50 в рамках "Недели детской книги" состоялась встреча учащихся с детской писательницей Гайдой Лагздынь.

Воспитанники дошкольного отделения образовательного учреждения приготовили "Весенний концерт", в котором выступили со стихами и песнями на слова автора, а писательница презентовала свою новую иллюстрированную книгу "Сказания о королевствах. Сказочная повесть".

Учащихся старших классов Гайда Лагздынь познакомила с произведениями из сборника "Поэзия Сердца".

В 2021 году Гайда Лагздынь отмечает 55-летний юбилей творческой деятельности. Первая публикация ее стихов состоялась в 1966 году. Всего у автора опубликовано более 80 книг, 150 сборников и хрестоматий.

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