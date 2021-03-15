В Тверской области за сутки коронавирусом заразились 118 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области снижается количество зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 15 марта, с начала пандемии в регионе выявили 35684 случаев заражения COVID-19. 118 новых больных за сутки.
Выздоровели 33435 человек (+125 за последние сутки).
Изолировано 1560 больных (-11).
Умерли 689 человек (+4 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 марта в столице Верхневолжья выявлено 11386 заболевших (+48 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2483 (+7);
Вышневолоцкий городской округ – 1986 (+6);
Ржев – 1965 (+9);
Торжок – 1540 (+1);
Калининский район – 1489 (+5);
Кимры – 1452 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 59 549 жителей Тверской области, за последние сутки - 197 человек.
За весь период в регионе проведено 612 733 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 596.