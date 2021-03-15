В Тверской области за сутки коронавирусом заразились 118 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области снижается количество зараженных коронавирусом. По данным оперштаба на 15 марта, с начала пандемии в регионе выявили 35684 случаев заражения COVID-19. 118 новых больных за сутки.

Выздоровели 33435 человек (+125 за последние сутки).

Изолировано 1560 больных (-11).

Умерли 689 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 марта в столице Верхневолжья выявлено 11386 заболевших (+48 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2483 (+7);

Вышневолоцкий городской округ – 1986 (+6);

Ржев – 1965 (+9);

Торжок – 1540 (+1);

Калининский район – 1489 (+5);

Кимры – 1452 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 59 549 жителей Тверской области, за последние сутки - 197 человек.

За весь период в регионе проведено 612 733 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 596.