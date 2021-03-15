Ножи и сковородки унесли из магазина двое жителей Кимр в Тверской области

Двое мужчин украли из магазина ножи и сковородки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился сотрудник одного из сетевых магазинов в Кимрах и рассказал, что неизвестные мужчины проникли в магазин в рабочее время и, пока продавца не было на месте, похитили 19 сковородок и четыре набора ножей. Фигуранты скрылись, ущерб составил 18 000 рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, составили ориентировку на пропавших.

В результате были задержаны двое ранее судимых мужчин - 26 и 37 лет. В содеянном они сознались, но посуду не вернули, потому что успели продать.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.