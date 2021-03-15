В Тверской области не отключали отопление и электроэнергию в Кимрской ЦРБ

В Тверской области Кимрская ЦРБ работает в штатном режиме.

На сайте прокуратуры Тверской области 10 марта появилась информация, что Кимрская центральная районная больница прекратила подачу теплоснабжения и горячего водоснабжения. Причина – нарушения при эксплуатации котельной. А это в свою очередь стало поводом для обращения прокуратуры в суд. Однако, по словам главврача Кимрской ЦРБ, перебоев с теплом и водой в клинике не было.

Руководитель Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко рассказал, что информация из пресс-релиза прокуратуры не совсем верна. В больнице не отключали отопление и горячую воду ни на один день.

Сергей Борисович в должности главврача с 17 ноября 2020 года. Он отмечает, что проблемы копились. И сейчас ищут проблемы для их решения.

– В больницу неоднократно обращался областной Ростехнадзор по поводу того, что функционирующая котельная находится в ненормативном состоянии. 26 лет назад у нее завершился расчетный срок эксплуатации, и должны были пройти модернизация или капремонт. Ни того, ни другого не было, так как средства не выделялись, – прокомментировал главврач Кимрской ЦРБ Сергей Сидоренко.

Однако при этом, как несколько раз подчеркнул в разговоре Сергей Сидоренко, больница функционирует, там находится ковидный госпиталь. Пауза в работе котельной будет только с наступлением мая, уже после окончания отопительного сезона.

– В самом начале осени 2020 года, до начала отопительного сезона, Ростехнадзор обратился в суд, который постановил приостановить деятельность котельной до устранения недостатков. Прокурор опротестовал это, понимая, что больница не успеет устранить все недостатки, не сможет начать отапливаться. И тогда целый район, в котором 56 тысяч населения, останется без медицинской помощи. И соответственно решение суда было отложено до 1 мая, до окончания отопительного сезона, – объяснил Сергей Борисович.

На данный момент больница также собирается приобрести специальное оборудование, газоанализатор, и установить его в котельной. Того требуют нормы. Персонал должен будет пройти обучение, как с ним работать. По словам главы медучреждения, нарушения копились-копились, теперь их будут устранять.