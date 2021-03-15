Девятнадцать детей пострадали в ДТП в Тверской области с начала года

В Тверской области школьникам и их родителям напомнят о безопасности на дорогах Фото: ПТО

В преддверии школьных каникул, с 15 по 21 марта, Госавтоинспекци Тверской области проводит профилактическое мероприятие "Безопасные каникулы".

В образовательных учреждениях пройдут занятия и инструктажи с детьми, конкурсы и викторины. Сотрудники ведомства примут участие в родительских собраниях, заседаниях родительских комитетов, на которых обсудят вопросы детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание будет уделено правилам перевозки несовершеннолетних и использованию световозвращателей.

По статистике УГИБДД России по Тверской области, с начала 2021 года на территории Верхневолжья произошло 18 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, 19 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.