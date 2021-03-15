590 единиц нелегального оружия изъято в Тверской области с начала года

В Тверской области изъято 590 единиц нелегального оружия Фото: архив "КП"

Управление Росгвардии по Тверской области подвело итоги деятельности подразделений лицензионно-разрешительной работы за два месяца 2021 года.

По данным ведомства, в Тверской области зафиксировано более 47 тысяч владельцев гражданского оружия, в собственности учислится свыше 63 тысяч единиц оружия.

С начала года проведено около 2000 проверок граждан и юридических лиц. Выявлено более 450 нарушений правил оборота оружия, составлены административные протоколы. Изъято более 590 единиц огнестрельного оружия и свыше 1000 патронов.

Частную охранную деятельность в регионе осуществляют 165 субъектов. За отчетный период проведено пять проверок.