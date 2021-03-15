В Тверской области больше семей смогут получить выплаты на погашение ипотеки при рождении детей

Областное правительство утвердило новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, купившем жилье в ипотеку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Областное правительство по инициативе губернатора Игоря Рудени утвердило новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, купившем жилье в ипотеку. От 200000 до 500000 рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользоваться этой мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

- Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона, - прокомментировал глава региона.

Единовременная выплата до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

Жилье по ипотеке должно быть приобретено заявителем в Тверской области после 1 января 2020 года.

Как сообщили в областном правительстве, в 2021 году в бюджете региона на эти выплаты заложено 10 млн рублей.

Полный список необходимых документов размещен на сайте министерства демографической и семейной политики региона.

Подать документы можно через любой филиал МФЦ или посредством почтовой связи в адрес ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» (Тверь, наб. реки Лазури, д.20, каб. 110).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-800-201-22- 62.