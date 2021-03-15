В Тверской области открыли еще одну «Точку Роста»

Теперь в Рождественской школе есть дрон, очки виртуальной реальности и многоое другое. Фото: ПТО

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» создан и открыт в Фировском районе на базе Рождественской школы.

Напомним, что в регионе запланировано в течение трех лет открыть в школах сел и малых городов 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Делается это в рамках нацпроекта «Образование».

В каждую «Точку роста» должны поставить ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебные роботы-манипуляторы и другое. При этих центрах опять же должны создаваться лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии.

- Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» дает возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодежи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания, - приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.

Для реализации проекта в Рождественской школе полгода велись ремонтные работы. Было поставлено необходимое оборудование и техника, а также закуплена учебная мебель.