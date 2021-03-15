В озере Баласт в Кимрах Тверской области произошел массовый мор рыбы

В Кимрах произошел массовый мор рыбы Фото: vk.com/kimry_inform

В массовом заморе рыбы в Савёлово на озере Баласт в Кимрах сообщил паблик Кимры inform в соцсети.

- Прорубили одну прорубь на всё озеро. Жадные рыбаки уносят рыбу вёдрами и пластиковыми цистернами, - написано в посте.

Мелкую рыбу в воду не возвращают, а оставляют валяться на льду.

Подписчики предполагают разные варианты мора рыбы. Одни пишут, что рыба погибла от удушья из-за толстого льда. Другие обратили внимание, что лед на озере странный и напоминает кашу. Возможно в водоем произошел слив каких-то веществ, и тогда выловленная рыба может быть опасна для здоровья.