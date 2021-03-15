Более 30 000 жителей старше 60 лет привились от коронавируса в Тверской области

В Тверской области продолжается прививочная кампания Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса. В регионе привились 30 694 человек старше 60 лет – это более половины от общего числа вакцинированных.

Всего вакцину получили 59 549 человек – это 89,2% от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. 14 марта вакцинировались 197 человек. В федеральный регистр внесена информация о 54 635 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.