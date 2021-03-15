Молодая пара украла с витрины магазина полкило фисташек в Тверской области

Момент кражи попал на камеру Фото: УМВД России по Тверской области (скрин видео)

В полицию обратился владелец магазина в Ржеве Тверской области. И сообщил, что камера видеонаблюдения засняла момент кражи товара с витрины магазина. Воспользовавшись моментом, мужчина и женщина взяли с витрины контейнер с фисташками, спрятали в женскую сумку и покинули торговый зал. Ущерб составил более 1000 рублей.

На злоумышленников была составлена ориентировка. Подозреваемых - 26-летнего мужчину и 32-летнюю женщину из Ржева задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.