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Происшествия15 марта 2021 10:25

Два человека пострадали в ДТП под Ржевом в Тверской области

На дороге столкнулись "Опель" и "Чери"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали оба водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 15 марта, на 83-м км автодороги Осташков-Селижарово-Ржев в Тверской области.

Водитель на автомобиле "Опель Корса" при движении со стороны Ржева не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Чери Тига".

В ДТП пострадали оба водителя. Признаков алкогольного опьянения нет.

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