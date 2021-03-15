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Происшествия15 марта 2021 9:57

В Тверской области из-за неисправного электрооборудования случился пожар с погибшей

Трагедия произошла в Калязинском районе
Степан КАМЕНЕВ
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В Тверской области на пожаре в Калязинском районе погибла пожилая женщина.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В деревне Красная Горка Нерльского сельского поселения 14 марта сгорел одноэтажный дачный домик. Во время тушения пожара на месте ЧП обнаружили тело 79-летней женщины. Предварительно причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование.

Сейчас следователи Кашинского отдела СУ СК по Тверской области проводят доследственную проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

ЧП