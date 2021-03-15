В Тверской области из-за неисправного электрооборудования случился пожар с погибшей

В Тверской области на пожаре в Калязинском районе погибла пожилая женщина.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В деревне Красная Горка Нерльского сельского поселения 14 марта сгорел одноэтажный дачный домик. Во время тушения пожара на месте ЧП обнаружили тело 79-летней женщины. Предварительно причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудование.
Сейчас следователи Кашинского отдела СУ СК по Тверской области проводят доследственную проверку. Выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
По результатам проверки примут процессуальное решение.