Мужчина на джипе сбил пенсионерку в Твери

Пенсионерка отделалась легкими травмами Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 13 марта, на улице Скворцова-Степанова у дома №18 в Твери.

59-летний водитель на автомобиле "Toyota Land Cruiser", при повороте налево, не уступил дорогу 83-летней женщине-пешеходу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу на "скорой". После оказания помощи женщину отпустили.

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