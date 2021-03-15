В Тверской области на проводах зимы известный актер станцевал босиком на снегу на берегу озера

Тарас Кузьмин устроил мощные проводы зимы. Фото: принтскрин видео «Проводы зимы. Успеть все»/ФБ/Тарас Кузьмин.

На прошлой неделе проходила Масленица, народ ел блины и провожал зиму. В Твери не сжигали чучело, но были массовые гуляния, в райцентрах чучела жгли. А вот тверской актер театра и кино Тарас Кузьмин записал короткое видео, на котором решил показать, как он на этот раз провожает зиму.

Ролик, который Тарас Николаевич выложил в социальных сетях, называется «Проводы зимы. Успеть все». На нем за 26 секунд тверской актер демонстрирует, как танцует босиком на снегу, катается на велосипеде и рассекает на коньках по льду озера Волго.

Отдыхал Тарас Кузьмин, судя по подписи к видео, в одном из загородных комплексов в Селижаровском районе Тверской области. Там селебрити проводил семейный уикенд.