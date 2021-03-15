В Рамешковском районе Тверской области на пожаре погибла 79-летняя женщина

В Рамешковском районе Тверской области на пожаре погибла пожилая женщина. Фото: Ольга Крыльцова

Следователи Бежецкого межрайонного отдела СУ СК по Тверской области проводят доследственную проверку по факту гибели женщины 1941 года рождения на пожаре. Трагедия случилась в на даче в одной из деревень Рамешковского района.

В одноэтажном деревянном доме огонь уничтожил кровлю, повредил внутреннюю отделку. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неправильной эксплуатации печи.

Сейчас устанавливают точные причины пожара. Назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.