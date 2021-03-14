В Твери Масленицу проводили скромно, а в некоторых городах - с огоньком

В Тверском горсаду чучела не жгли, но блинами с пылу с жару торговали. Фото: администрация Твери.

В Твери впервые за многие годы на Масленицу не сожгли чучело в центральном месте празднования - в горсаду. Хорошая это или плохая примета, не известно, но городская администрация осознанно решила не устраивать традиционных широких гуляний из-за ковида. Однако в райцентрах чучел жгли.

Как сообщили в администрации города Твери, впервые не будут сжигать чучело, чтобы избежать массового скопления зрителей и соблюсти противоэпидемические нормы.

В Тверском горсаду праздник был организован с 12:00 до 15:00. Там торговали горячими блинами с пылу с жару, на сцене пели, плясали и забавляли народ самодеятельные артисты из тверских учреждений культуры. Было весело. Людей было не так много, как обычно.

В горсаду для тверичан выступали самодеятельные артисты.

В общем Масленица прошла в областной столице скромно. Но в этом есть резон. Коронавирус не дремлет.

В некоторых городах, таких как Ржев, Вышний Волочек, Торжок, несмотря на пандемию, решили не отказываться от традиционной и любимой забавы на проводах зимы - сжигания чучела Масленицы.

При этом, конечно, меры антиковидной профилактики гдев райцентрах многие пришли семьями с детьми.