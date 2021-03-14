Появилось видео игры в хоккей на льду на борту самолета с аэродрома Мигалово в Твери

Стопкадр видео из "хоккейного самолета". Фото: t.me/moria40k/7655/скриншот

Информационный портал северной столицы «Фонтанка» опубликовал новость о том, что борт военно-транспортного самолета «Руслан»» в Твери на аэродроме Мигалово залили льдом для игры в хоккей.

Интернет-ресурс ссылается на Telegram-канал «Морячок». Там были обнародованы соответствующий короткий ролик и скриншот переписки.

Из нее следует, что вся эта странная история, якобы, началась у нас в Мигалово. Военные сначала хотели устроить ледовую площадку на борту АН-22 «Антей», но он оказался слишком узким для этого. Тогда, мол, с некоего «спецзадания» вернули «Руслан», а специалистов «по льду» вызывали из Крымска.

Однако, есть один нюанс. Насколько нам известно, на аэродроме в Мигалово не базируются «Русланы».

На видео видно, как в отдалении по льду на борту раскатываются два хоккеиста, затем в прицел видеокамеры попадают ребята в форме тверской юношеской хокккейной команды «Тверичи». При этом слышен какой-то гул, похожий на работу двигателей самолета.

Как сообщается в переписке, «хоккейный» самолет приземлился на аэродроме Сеща в Брянской области - в 500 километрах от Мигалово.

Возникает вопрос: что это было?

Посмотреть странное видео с залитым льдом бортом самолета и хоккеистами можно здесь.