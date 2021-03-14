В Тверской области с вероятностью в 65% лето не будет прохладным

В Тверской области, как и во всей европейской части России, пока прогнозируют хорошее теплое лето. Фото: Виктория ТУШКОВА

Замдиректора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимир Семенов дал ТАСС осторожный прогноз погоды на предстоящее лето России.

В частности, эксперт отметил, что в европейской части страны, где располагается и Тверская область, в летние месяцы установятся температуры, соотвествующие норме.

Владимир Семенов при этом уточнил, что вероятность прогноза пока равна 65%.

- Прогнозы можно делать очень осторожные. Но ожидается, что температура летом будет вблизи нормы. Вряд ли будет прохладное лето на европейской части России, - резюмировал климатолог.

Напомним, что прошлое лето в нашем регионе было неодназначным. И по-настоящему жарким, и прохладным.