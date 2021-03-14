В Твери в ДТП с двумя иномарками получил травму один из водителей

Авария произошла вчера примерно за час до полуночи под Южным мостом (Волоколамский путепровод) на улице Коминтерна. Фото: УГИБДД по тверской области/коллаж

Авария произошла вчера примерно за час до полуночи под Южным мостом (Волоколамский путепровод) на улице Коминтерна. Там столкнулись две иномарки - Рено Флюенс и Фольксваген Пассат.

По информации тверского УГИБДД, виноват в ДТП 25-летний водитель французского автомобиля. При съезде налево он не пропустил Фольксваген, который ехал по встречной.

В итоге, 32-летний водитель немецкой машины был госпитализирован в горбольницу №4 с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.