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Происшествия14 марта 2021 18:44

В Твери в ДТП с двумя иномарками получил травму один из водителей

Он был госпитализирован
Алексей АНДРЕЕВ
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Авария произошла вчера примерно за час до полуночи под Южным мостом (Волоколамский путепровод) на улице Коминтерна. Фото: УГИБДД по тверской области/коллаж

Авария произошла вчера примерно за час до полуночи под Южным мостом (Волоколамский путепровод) на улице Коминтерна. Там столкнулись две иномарки - Рено Флюенс и Фольксваген Пассат.

По информации тверского УГИБДД, виноват в ДТП 25-летний водитель французского автомобиля. При съезде налево он не пропустил Фольксваген, который ехал по встречной.

В итоге, 32-летний водитель немецкой машины был госпитализирован в горбольницу №4 с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

ДТП