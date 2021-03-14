В Тверской области мастер на все руки соорудил себе дом из опилкобетона

Умелец соорудил дом из опилок и цемента, а также аэросани. Фото: VK/Газета "ЗАРЯ" (Конаковский район)/коллаж

Вы когда-нибудь видели дом из опилок и цемента? А в Конаковском районе теперь такой есть. Его построил при посильной помощи жены местный житель Евгений Дунаев. Об этом сообщила конавская газета "Заря" на своей странице в соцсети.

В новости рассказывается, что Евгений придумал собственную технологию строительства дома из цемента и опилок. Последние мужчина брал бесплатно с местной лесопилки. Получилась отличная экономия на стройматериалах.

- Экологический материал, опилкобетон, лучший на мой взгляд, практически не горит, не гниет, теплый ,крепкий, по ощущениям и форме, как дерево, - рассказал Евгений.

Его, судя по всему, можно назвать настоящим мастером на все руки, Он также сам сложил печку в доме. Но и это еще не все. Умелец собрал аэросани, которые ездят не только по снегу, но и по воде.