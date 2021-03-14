В Тверской области поймали похитителей драгоценных украшений

Задержанным грозит срок до шести лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Полицейские в Тверской области задержали двух женщин и мужчину, которые подозреваются в краже драгоценных украшений на 38 тысяч рублей у жительницы села Вышково в Лихославльском районе.

Как выяснили оперативники, злоумышленники - жители Вышнего Волочка - приехали в село на машине. Женщины легко проникли в дом - его хозяева ушли на работу, забыв закрыть дверь. В итоге воровки похитили браслет, цепочку и серьги и скрылись на поджидавшем их автомобиле.

Однако сотрудники уголовного розыска смогли оперативно установить их личности и задержать злоумышленников. Как выяснилось, двое из этой троицы уже были судимы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе допроса их удалось расколоть на причастность к еще не менее чем к пяти преступлениям. Каким, не сообщается.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.