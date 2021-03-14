В Тверской области 14 марта подтверждены 119 случаев коронавируса

В Тверской области наблюдается небольшой спад заболеваемости коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 марта 2021 года.

По данным областного оперштаба, всего с начала пандемии в регионе выявили 35566 случаев заражения COVID-19 (+119 за сутки).

Выздоровели 33310 человек (+130 за последние сутки).

Изолировано 1571 больных (-14).

Умерли 685 человек (+5 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 14 марта в областной столице выявлено 11338 заболевших (+36 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2476 (+7);

Вышневолоцкий городской округ – 1980 (+5);

Ржев – 1956 (+9);

Торжок – 1539 (+2);

Калининский район – 1483 (+1);

Кимры – 1451 (+5).

Прививки от коронавируса сделали 59352 житель Тверской области, за последние сутки - 381 человек.

За весь период в регионе проведено 612137 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 1114.