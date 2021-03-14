В Тверской области ищут 10-летнюю девочку, следы ведут к реке

Сообщение о пропаже девочки поступило в следственный отдел регионального СК России вчера, 13 марта. Фото: VK/СУ СК РФ по Тверской области

В Андреаполе свыше 30 сотрудников правоохранительных, следственных органов и спасателей, а также волонтеры ищут пропавшую 10-летнюю девочку Варвару Зайцеву. Сообщение о том, что она не вернулась домой после того, как она вчера ушла кататься на горке, поступило в следственный отдел регионального СК России вчера, 13 марта.

Как сообщает СУ СК РФ по Тверской области, от горки через шоссе обнаружена цепочка следов, ведущая к реке Западная Двина.Она еще покрыта льдом, однако в некоторых местах есть промоины. Возле одной из них и обрываются следы.

На месте происшествия найдена ледянка девочки.

К поиску привлечены водолазы.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просьба обратиться в СУ СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.