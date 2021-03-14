Город Тверской области вошел в топ-10 популярных населенных пунктов для турпоездок весной

В топ-10 вошел и наш Осташков. Понятно, это из-за того, что он находится на берегу озера Селигер. Фото: ПТО

Сервис бронирования жилья tvil.ru определил, какие города популярны у туристов для коротких поездок на 2-3 дня с 1 марта по 30 апреля 2021 года. В топ-10 вошел и наш Осташков. Понятно, это из-за того, что он находится на берегу озера Селигер.

Вот полный список 10 самых популярных городов: Ялта (20%), Севастополь (13%), Шерегеш (10%), Санкт-Петербург (9%), Суздаль (8%), Кисловодск (6%), Лахденпохья (6%), Казань (5%), Новосибирск (5%), Осташков (4%).

При этом, по данным сервиса бронирования жилья, средняя стоимость ночи в отелях Осташкова равняется 5714 рублей. Для сравнения - в Ялте этот показатель составляет 3039 рублей, в Санкт-Петербурге - 2055, в Шерегеше - 7530, в Суздале - 10780, а в Кисловодске всего 1568.