В Твери огромный внедорожник наехал на бабушку на "зебре"

Водитель внедорожника не успел до конца затормозить и наехал на пенсионерку на пересечении улиц С.Степанова и Фурманова. Фото: VK/Увидено в Твери (Тверской области)

Вчера вечером в столице Верхневолжья 82-летняя женщина попала под колеса джипа "Тойота Лэнд Крузер" и была госпитализирована.

По информации ОГИБДД по городу Твери, водитель внедорожника не успел до конца затормозить и наехал на пенсионерку на пересечении улиц Скворцова-Степанова и Фурманова. Пенсионерка шла по пешеходному переходу.

В итоге она получила травму - повреждение бедра и была доставлена в одну из тверских больниц.

Водитель был трезв.