В Твери объявлен аукцион на благоустройство территории для памятника Андрею Дементьеву

Проект памятника Андрею Дементьеву Фото: администрация Твери

В Твери объявлен аукцион по поиску подрядчика для благоустройства территории на месте будущего памятника поэту Андрею Дементьеву. Лот появился на сайте Госзакупок.

Напомним, установить памятник планируют на набережной Степана Разина, у дома №16. Летом прошлого года там был открыт закладной камень.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит уложить фундамент и плиточное покрытие для самого памятника и скульптурной композиции, организовать освещение территории, провести озеленение, установить лавочки и урны. Но прежде необходимо провести археологические работы, чтобы изучить культурный слой.

Срок работ - 45 дней с момента заключения контракта. Стоимость проекта оценили в 2,4 млн рублей.