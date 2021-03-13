Водитель на "Опеле" выехал под встречный "Даф" в Тверской области

В аварии пострадал водитель легковой иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла утром, 13 марта, на 33-м км автодороги Торжок-Осташков в Кувшиновском районе Тверской области.

По информации регионального УГИБДД России, 24-летний водитель на "Опеле Астра" при обгоне увидел встречный "Даф", принял вправо, зацепил обочину и вылетел под фуру.

В аварии водитель легковой иномарки получил травму ноги и был доставлен в больницу. Признаков алкогольного опьянения у него нет. На автомобиле установлена шипованная резина, проезжая часть обработана.