В Тверской области 13 марта подтвержден 121 случай коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 марта 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 447 случаев заражения COVID-19 (+121 за сутки).
Выздоровели 33 180 человек (+134 за последние сутки).
Изолировано 1585 больных (-19).
Умерли 682 человек (+6 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 13 марта в Твери выявлено 1102 заболевших (+27 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2469 (+6);
Вышневолоцкий городской округ – 1975 (+3);
Ржев – 1947 (+7);
Торжок – 1537 (+5);
Кимры – 1446 (+1);
Калининский район – 1482 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 58 971 житель Тверской области, за последние сутки - 1 166 человек.
За весь период в регионе проведено 611 023 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 365.
Графика: ПТО