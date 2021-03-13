В Тверской области 13 марта подтвержден 121 случай коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 447 случаев заражения COVID-19 (+121 за сутки).

Выздоровели 33 180 человек (+134 за последние сутки).

Изолировано 1585 больных (-19).

Умерли 682 человек (+6 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 13 марта в Твери выявлено 1102 заболевших (+27 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2469 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 1975 (+3);

Ржев – 1947 (+7);

Торжок – 1537 (+5);

Кимры – 1446 (+1);

Калининский район – 1482 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 58 971 житель Тверской области, за последние сутки - 1 166 человек.

За весь период в регионе проведено 611 023 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 2 365.