Двое мужчин напали на женщину в подъезде жилого дома в Твери

В подъезде жилого дома двое мужчин напали на женщину Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратилась 45-летняя жительница Твери. Женщина рассказала, что вечером, 7 марта, в подъезде жилого дома на нее напали двое мужчин. Применив насилие не опасное для жизни, злоумышленники попытались похитить у нее два золотых кольца.

Потерпевшая смогла описать нападавших. Полицейские обследовали место преступления и вышли на след подозреваемых. Злоумышленниками оказались жители Калининского района 1997 и 1998 годов рождения. Их задержали и доставили в отдел полиции.

По ч. 3 ст. 30, п. "а»" ч. 2 ст. 161 УК РФ возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых находится под стражей. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.