Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства собаки в Тверской области

Альма была доброй и ласковой собакой, с которой жестоко расправились люди Фото: vk.com/podslushano_konakovo/Лана Громова, t.me/tver_podslushano/88

О страшном происшествии стало известно 12 марта. В сообществе "Подслушано Конаково, Редкино, Завидово" появились фотографии убитой собаки породы хаски.

Окровавленный труп животного, подвешенный к деревянной перегородке в заброшенном коровнике села Селихово, нашли дети.

По фотографии собаку узнал хозяин. Выяснилось, что местный житель приютил хаски зимой, собаку назвали Альмой. Собака жила в семье, но была непоседливой и часто убегала. В этот раз ее не было дома несколько дней.

- Как можно было ее убить, она была очень добрая ласковая. Встречала и провожала детей.Только сама она и не познала это счастья, - сообщили в сети хозяева собаки и написали заявление в полицию.

- По факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель, отделом дознания ОМВД России по Конаковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ. Сотрудниками правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.