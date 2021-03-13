Три человека пострадали в ДТП в Бологовском районе Тверской области

В аварии пострадали три человека Фото: Степан КАМЕНЕВ

Авария произошла вечером, 12 марта, на 9-м км автодороги Бологое-Куженкино в Бологовском районе Тверской области.

При столкновении "Хендай Гетц" и "Шевроле Тахо" пострадали три человека: 28-летняя женщина-водитель и 51-летняя пассажирка "Хендай" и 49-летняя пассажирка "Шевроле". Им оказана медпомощь.

На момент ДТП проехжая часть обработана, водители трезвые.

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