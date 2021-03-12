В Тверской области 150 волонтеров помогут гражданам проголосовать за объекты благоустройства

Регистрация добровольцев в волонтерские штабы продлится до 22 марта. Графика: предоставлено ПТО

11 городов Тверской области заявили 49 проектов на голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Войти и проголосовать в ней можно будет через портал "Госуслуги" или мобильное приложение. Кроме того, планируется привлечь 150 волонтеров.

Регистрация добровольцев в волонтерские штабы продлится до 22 марта.

Предполагается, что волонтеры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все они будут обеспечены планшетами для голосования.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку здесь.

От нашего региона проекты представляют города с населением свыше 20 тысяч человек – это Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля.

Рейтинговое голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Принять в нем участие может каждый гражданин России старше 14 лет

- Есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью, - прокомментировал губернатор Игорь Руденя.