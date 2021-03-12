В Центрально-лесной заповедник в Тверской области прилетел неправильный дрозд

Вот он - неожиданный гость заповедника. Фото: Центрально-Лесной государственный заповедник, vk.com/clgzap

В Центрально-лесной государственный заповедник, что находится в верховьях реки Межи в Тверской области, прилетел "неправильный дрозд". Так в шутку назвали птицу сотрудники заповедника.

Чёрного дрозда сфотографировали в кормушке "Птичьей столовой" на центральной усадьбе заповедника.

«Что же это, первый среди возвращающихся на гнездовье птиц? А может он (он, потому что именно для самцов характерна такая яркая черная окраска, самки серовато-бурые) вовсе никуда не улетал?», - задаются вопросом сотрудники заповедника.

Будем считать, что появление дрозда – признак того, что весна и тепло близко. Надеемся, пернатый гость благополучно пережил последние морозные дни. Ведь в ближайшее время в регионе потеплеет.