Вандалы уничтожили "Сад Памяти" в поселке Новозавидовский в Тверской области

ВАндалы уничтожили более 60 молодых сосен, высаженных к 75-летию Победы Фото: vk.com/podslyshano_zvd (скрин видео)

Вопиющий инцидент произошел в парке 50-летия Победы в поселке Новозавидовский Конаковского района Тверской области. Неизвестные вандалы уничтожили саженцы молодых сосен, высаженных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Деревья старательно высаживали местные жители в рамках международной акции "Сад Памяти" - Сад Победы" в канун 9 мая.

Как сообщает паблик "Подслушано Новозавидовский" в соцсети, всего было уничтожено около 60 деревьев.

- Фигуранты, которые учинили эту мерзость, сделали гадость всем гражданам России и опорочили память погибших воинов во время Великой Отечественной Войны. Просим прокуратуру Тверской области и Следственный Комитет Тверской области провести проверку по данным фактам. Выявить, кем было совершено это деяние, - написано в посте.

Злоумышленников уже ищет полиция. По данному факту проводится проверка.