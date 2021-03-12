В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 123 человека

В Тверской области коронавирусом заразились 123 человека Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 12 марта, подтверждено 123 новых случая коронавирусной инфекции. Всего подтверждено 35 326 заболевших с начала пандемии.

Выздоровели 33 046 человек (+141 за последние сутки).

Изолировано 1604 больных (-22).

Умерли 676 человек (+4 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 12 марта в Твери выявлено 11275 заболевших (+32 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2463 (+13);

Вышневолоцкий городской округ – 1972 (+10);

Ржев – 1940 (+7);

Торжок – 1532 (+2);

Кимры – 1445 (+2);

Калининский район – 1475 (+11).

Прививку от коронавируса сделали 57 805 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 303 человека.

За весь период в регионе проведено 608 658 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 762.