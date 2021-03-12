Прокуратура защитила трудовые права двух женщин в Тверской области

Трудовые права женщина защитила прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Весьегонского муниципального округа по вопросу нарушения трудовых прав обратились две местные жительницы.

Проверкой установлено, что работодатель нарушил трудовой кодекс и отстранил женщин от работы на длительное время. Не имея на руках трудовых книжек, устроиться на другую работу заявительницы не могли. По месту работы зарплату не получали.

Прокурором опротестован приказ работодателя, в соответствии с которым женщины отстранялись от работы на неопределенное время. Незаконный приказ отменен, заявительницам выплачена заработная плата в полном объеме, а также компенсация за неиспользованный отпуск.