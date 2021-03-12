В реставрационные мастерские Императорского дворца приглашают жителей Твери 21 марта

Посетителям расскажут о тонкостях реставрации произведений масляной живописи Фото: Ирина ТАРАСОВА

21 марта в 12:00 в реставрационных мастерских Императорского дворца (ул. Советская,3) состоится встреча, посвященная реставрации произведений масляной живописи. Гостям расскажут о тонкостях кропотливой работы, которая позволяет вернуть предметам искусства былой вид.

Посетителям напоминают, что на территории Тверской областной картинной галереи действует масочный режим, встречи с реставраторами проходят в Восточной башне дворца.

Вход платный. Количество мест ограничено. Предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43. 12+