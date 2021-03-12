Учителем года-2021 в Твери стала учитель биологии школы №46 Екатерина Христенко (на фото справа) Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери 12 марта подведены итоги муниципальных этапов конкурсов "Учитель года-2021" и "Воспитатель года-2021".

По результатам конкурса "Учителем года-2021" стала учитель биологии школы №46 Екатерина Христенко.

Победителем голосования, по версии читателей "КП"-Тверь", стала учитель математики средней школы №52 Анастасия Белоросова.

"Воспитателем года-2021" объявлена воспитатель детского сада № 159 Анастасия Крыжова.

"Воспитателем года-2021" объявлена воспитатель детского сада № 159 Анастасия Крыжова Фото: Виктория ТУШКОВА

Воспитатель детского сада №157 Юлия Киселева стала "Воспитателем года-2021" по версии читателей "Комсомольской правды"

Жюри оценивало творческие презентации участников, умение вести открытые уроки и внеурочные мероприятия со школьниками, творческие способности и педагогический талант.

Впереди региональный и всероссийский этапы конкурсов! Поздравляем участниц и желаем им дальнейших успехов!