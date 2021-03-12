На инженера строительной компании завели уголовное дело за нарушение авторских прав в Твери

Ущерб правообладателя составил 608 тысяч рублей
Фото: Валерий РОМАНОВ
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с тверскими коллегами выявлен факт использования контрафактного программного обеспечения.
Законодательство нарушил 47-летний инженер одной из строительных компаний. Для архитектурно-строительного проектирования он использовал нелицензированную компьютерную программу. Ущерб правообладателя составил более 608 тысяч рублей.
Из офиса полицейскими изъяты системный блок и жесткий диск с контрафактными программами.
По ч. 2 статьи 146 УК РФ возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских прав фигуранту грозит лишение свободы сроком на два года.