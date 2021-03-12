В Тверской области в земли лесного фонда переведены 55,4 га сельскохозяйственных территорий

Земли лесного фонда увеличены на 55,5 га Фото: ПТО

Перевод земель из одной категории в другую обсудили на заседании Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое 12 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

Пять участков общей площадью 55,4 га в Фировском и Торжокском районах переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Участки заросли деревьями и не подходят для сельскохоз нужд.

По словам Игоря Рудени, сокращение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности являются приоритетными направлениями в лесопромышленной отрасли. Это одна из целевых задач региональной составляющей "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

За последние пять лет в Тверской области лесной фонд в общей сложности увеличен почти на 30 тыс. гектаров.