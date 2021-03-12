Жители Тверской области могут принять участие в акции "Сад Памяти"

Акция "Сад памяти" проходит по всей стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверская область присоединится к международной акции "Сад Памяти". В этом году она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В России первые деревья высадят уже 18 марта в семи регионах, где позволяет погода.

- Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России, - уверен губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в акции может любой желающий. Достаточно посадить дерево у себя на участке, разместить его фотографию на карту акции на сайте садпамяти2021.рф и опубликовать пост в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

В 2020 году в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов было высажено 27 млн деревьев, 6,3 млн саженцев высадили в Тверской области.