В День поэзии в Твери подведут итоги Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зеленый листок"

В Доме поэзии пройдут мероприятия по случаю Дня поэзии Фото: ПТО

С 19 по 21 марта в Твери в Доме поэзии Андрея Дементьева (ул. Андрея Дементьева, 18) традиционно отметят Всемирный день поэзии.

В рамках мероприятий состоится подведение итогов Всероссийского конкурса молодых поэтов "Зелёный листок", будет организована встреча с профессиональными литераторами.

Из-за пандемии формат конкурса изменен и пройдет в офлайн и онлайн режимах.

Также, Дом поэзии организовал показ моноспектакля "Лица. Эффект отсутствия" в исполнении певца, поэта, композитора Марка Тишмана. Увидеть его зрители могут 20 марта в 18:00 в Тверской академической областной филармонии. Перед началом спектакля состоится вручение первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева.

В библиотеках города пройдут круглые столы на тему поэзии и презентации книжных новинок.

20-21 марта в Доме поэзии будет работать открытый микрофон.

28 марта в 17:00 в драмтеатре состоится концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова "Песни нашей Победы".