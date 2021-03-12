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Общество12 марта 2021 13:40

Семена цветов и овощей запретили продавать на рынке в Торжке Тверской области

Проверку не прошли несколько партий
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Семена не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе проверки требований законодательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений и карантина растений на рынке в Торжке были выявлены нарушения.

В частности, установлено несколько партий пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2021 году.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Товар снят с реализации.